Религия
REGNUMСамый большой в мире православный храм хотят построить на Урале
Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией. Об этом сообщает интернет-газета Znak. По данным издания, проект курирует скандально известный схиигумен Сергий (Романов), которого называют в СМИ «главой секты царебожников».
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СМИ: уральский схиигумен решил построить крупнейший в мире христианский храм
Московский Комсомолец09:13
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