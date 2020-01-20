Религия

REGNUMREGNUMСамый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией. Об этом сообщает интернет-газета Znak. По данным издания, проект курирует скандально известный схиигумен Сергий (Романов), которого называют в СМИ «главой секты царебожников».
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