Общество
ТАСССамый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
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В России подали самый крупный иск о моральном ущербе. Сумма составила 100 трлн руб
Аргументы недели03:57
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Найдены способы похудеть без физических упражнений
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Lenta.ru 01:11
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Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
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Пятый канал 02 ноября в 23:32
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Волгоградская правда 00:25
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
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Газета.Ru 02 ноября в 21:52
Армия и оружие
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Что касается того, продолжатся ли поставки нового оружия по льготному оборонному кредиту из России, Тоноян сказал, что все будет идти по плану.
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Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона
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iReactor вчера в 15:47
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Общество
Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.
Life.ru 02:37
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
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«Человек-Паук: Через вселенные 2» выйдет в апреле 2022 года
Srnsk 02 ноября в 06:12
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Скандал в школе в США: мальчик пришел в костюме Гитлера на Хэллоуин
Свободная Пресса 03:20
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Армия и оружие
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа
Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».
RT на русском 03:11
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Коммерсантъ 02 ноября в 15:00
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
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В канун Дня народного единства 4 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил у россиян, ощущают ли они его на себе.
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Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
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Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46