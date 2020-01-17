Общество

ТАССТАСССамый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

Самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар - умер в Непале на 28-м году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Друзья Магара, отмечается в пресс-релизе, рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии.
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 на сайте Книги рекордов Гиннесса со ссылкой на друзей рекордсмена, в последнее время Хагендра испытывал проблемы с сердцем, страдал от астмы и пневмонии.
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