Самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар - умер в Непале на 28-м году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Друзья Магара, отмечается в пресс-релизе, рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии.

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

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