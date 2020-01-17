Общество
ТАСССамый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет
Самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар - умер в Непале на 28-м году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Друзья Магара, отмечается в пресс-релизе, рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии.
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Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Мишустин поставил перед правительством первую задачу
Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю достижения максимальных успехов в выполнении поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач.
Политика
Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ
Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Политика
Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
Футбол
«Шальке» разобрался с гладбахской «Боруссией» на старте второго круга
В пятницу в чемпионате Германии стартовал второй круг матчем между «Шальке» и гладбахской «Боруссией».
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Политика
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Политика
Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия
США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту
Телеканал BBC опубликовал первые кадры из сериала «Стражи» по серии романов Терри Пратчетта.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Футбол
Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»
Политика
В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией
Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Технологии
Создатель Twitter попросил у Маска совета о работе соцсети
Создатель Twitter Джек Дорси во время собрания сотрудников в Хьюстоне спросил по видеосвязи у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, как он бы улучшил работу соцсети.
Общество
«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»
Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.