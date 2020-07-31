Коронавирус
Lenta.ruСамый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом
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Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
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Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
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Стереть из памяти страх, вызванный негативным воспоминанием, удалось методом транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
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В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
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Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
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«Арсенал» объявил о назначении главного тренера и его штаба
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Сокращение рекламодателями затрат на фоне замедления экономического роста из-за пандемии привело к падению выручки Alphabet — холдинга, владеющего поисковиком Google.
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Как сообщает ToDay News Ufa, китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые заняла первое место во всем мире по продажам своих смартфонов, оставив позади себя компанию из Южной Кореи Samsung Electronics.
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Халк заявил о готовности вернуться в «Зенит»
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