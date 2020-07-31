Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.

Общество Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». 69

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан 31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян. 1K

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. 116

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Армия и оружие Йеменские хуситы освободили шестерых бахаистов Сана, 30 июля 2020, 23:55 — REGNUM Йеменские хуситы освободили ранее арестованных шестерых участников секты бахаи, 30 июля сообщает агентство Reuters.

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Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

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Спорт Министр спорта назвал любые деньги в России государственными Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет исключена из Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) – в министерстве спорта нашли деньги для оплаты «допингового» штрафа в $10 млн.