Коронавирус
Lenta.ruСамый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.
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«К сожалению, я не уберегся от этой беды»: губернатор ЯНАО заболел коронавирусом
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
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В ряде регионов России ограничат оплату проездных наличными
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Йеменские хуситы освободили шестерых бахаистов
Сана, 30 июля 2020, 23:55 — REGNUM Йеменские хуситы освободили ранее арестованных шестерых участников секты бахаи, 30 июля сообщает агентство Reuters.
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Аналитики авторитетного банка Соединенных Штатов Goldman Sachs заявили, что доллар рискует потерять статус мировой резервной валюты.
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Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
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Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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В США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине
В прошлом году американцы заморозили выделение военной помощи украинской стороне.
Говорит Москва 04:15
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В память о Брюсе Ли: вышел трейлер второго сезона «Воина»
В сети появился трейлер нового сезона шоу «Воин», основанного на идее Брюса Ли.
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Министр спорта назвал любые деньги в России государственными
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет исключена из Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) – в министерстве спорта нашли деньги для оплаты «допингового» штрафа в $10 млн.
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ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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