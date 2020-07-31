Коронавирус
Lenta.ruСамый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.
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Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе.
— Дмитрий Артюхов, российский политикИзвестия 04:27
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Ранее LIVE24 сообщало об открытии других британских ученых, которым удалось узнать, как именно камни для Стоунхенджа доставлялись на место.
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За сутки в регистр умерших от коронавируса по результатам патолого-анатомического вскрытия включены еще 6 человек с COVID-19 — две женщины и четверо мужчин.
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
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Общество
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
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Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
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В России представлен новый бюджетный смартфон Redmi 9 от Xiaomi
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Финансы
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Финансы
Внешний госдолг Белоруссии достиг $ 18 млрд
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