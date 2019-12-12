Общество
РИА НовостиСамый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вышел на ходовые испытания
Петербургский дневник03:41
Самый мощный в мире российский ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Политическая Экспертиза04:08
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