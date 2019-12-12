Общество

РИА НовостиРИА НовостиСамый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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По каналу ледокол водили. Как ЗСД спасали от встречи с «Арктикой»

Фонтанка.Ру07:40

Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

RT на русском03:46

Ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вышел на ходовые испытания

Петербургский дневник03:41

Самый мощный в мире российский ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Политическая Экспертиза04:08

Атомный ледокол «Арктика» вышел в Балтийское море на ходовые испытания

Город+06:38

«Арктика» подождет с запуском реактора

Коммерсантъ09 декабря в 11:26

Время первых: хроники отечественного ледоколостроения

Еженедельник Звезда09 декабря в 02:52
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Финансы

Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Газета.Ru 08:27
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
Российская газета 06:38
Политика

Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика

Суд в Москве заочно арестовал родственника убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Речь идет о Муради Кавтарашвили.
РЕН ТВ 07:58
Экономика

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
Ведомости вчера в 16:49
Происшествия

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
РБК 06:45
Общество

Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат

Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:23
Политика

Парламент Грузии подвергся «химической атаке»

Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Lenta.ru 07:44
Политика

Депутаты Госдумы не поедут в Австралию в начале года

Депутаты должны были принять участие в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в середине января.
Эхо Москвы 08:03
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку за внешний вид

Газета.Ru 07:09
Экономика

Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Известия вчера в 21:50
Происшествия

В Амурской области нашедший носки с золотом мужчина получил срок

По данным прокуратуры, 61-летний мужчина, временно проживающий в Магаданской области, в апреле текущего года на обочине дороги нашел два тряпичных носка и полимерный пакет с металлическими слитками округлой формы, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Известия 07:03
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА

Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возврата, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 08:18
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
РБК вчера в 13:02
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Футбол

Провал «Спартака», взлет Карпина, судейские скандалы. Топ-10 событий РПЛ

Турнирная таблица РПЛ Провал "Спартака" Перед стартом сезона эксперты причисляли "Спартак" к пяти главным фаворитам.
РБК 02:00
Общество

Во «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания»

ТАСС 05:35
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Космос

Отечественной космонавтике исполняется 60 лет

Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
Российская газета 10 декабря в 00:30
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Газета.Ru вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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