Общество
РИА НовостиСамый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вышел на ходовые испытания
Петербургский дневник03:41
Самый мощный в мире российский ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Политическая Экспертиза04:08
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По данным прокуратуры, 61-летний мужчина, временно проживающий в Магаданской области, в апреле текущего года на обочине дороги нашел два тряпичных носка и полимерный пакет с металлическими слитками округлой формы, отмечает «Федеральное агентство новостей».
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Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
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