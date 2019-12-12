Общество
РИА НовостиСамый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Самый мощный в мире российский ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Политическая Экспертиза04:08
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Авто
Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде
Компания Skoda объявила о старте производства в Нижнем Новгороде кроссовера Karoq.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Армия и оружие
Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг
«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Здоровье
Project Syndicate (США): где восстание против угрозы резистентности к антибиотикам? (Project Syndicate)
Лондон — Угроза резистентности к антибиотикам (AMR) отодвигается на задний план угрозой изменения климата.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
Политика
Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Если у человека после нахождения в сидячем положении возникают сложности с вставанием со стула и наблюдается проблема с устойчивостью, то следует обратиться к врачу.
Гаджеты
MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской
Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Политика
Путин заявил, что «жизнь требует нового осмысления Конституции»
Президент назвал необходимостью сведения к минимуму ущемление прав человека в новых законах.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Происшествия
Заочно арестован сын покончившего с собой в СИЗО бизнесмена Пшеничного
Заочно арестован сын погибшего в прошлом году в СИЗО владельца IT-компании ООО "НовИТ Про" Валерия Пшеничного, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.