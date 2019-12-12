Общество

РИА НовостиРИА НовостиСамый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Появились кадры выхода ледокола «Арктика» на ходовые испытания

Петербургский дневник10:20

Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания в Финский залив

78.ru05:08

Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

N+106:36

По каналу ледокол водили. Как ЗСД спасали от встречи с «Арктикой»

Фонтанка.Ру07:40

Ледокол «Арктика» прошёл под мостом ЗСД и вышел в Финский залив

Евразия Daily06:07

Самый мощный в мире российский ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Политическая Экспертиза04:08

Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

RT на русском03:46
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Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

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Общество

Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета

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Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
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Учёные смогли передать тепло через вакуум без помощи излучения

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США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

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Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

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15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Армия и оружие

Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг

«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.
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Армия и оружие

National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире

Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
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Лондон — Угроза резистентности к антибиотикам (AMR) отодвигается на задний план угрозой изменения климата.
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Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
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Тест со стулом позволит выявить рак легких

Если у человека после нахождения в сидячем положении возникают сложности с вставанием со стула и наблюдается проблема с устойчивостью, то следует обратиться к врачу.
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Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
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Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.
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Заочно арестован сын покончившего с собой в СИЗО бизнесмена Пшеничного

Заочно арестован сын погибшего в прошлом году в СИЗО владельца IT-компании ООО "НовИТ Про" Валерия Пшеничного, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
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