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РИА НовостиСамый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вышел на ходовые испытания
Петербургский дневник03:41
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