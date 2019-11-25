Экономика
Газета.RuСамый пессимистичный прогноз по ВВП России представил итальянский банк
Отмечается, что прогноз итальянского банка стал самым пессимистичным, если не считать данные британской консалтинговой компании Capital Economics. По ее данным, ВВП России составит 0,8% в 2019 году и на 1% в 2021 году.
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с чего всё началось
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.РБК08:12
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