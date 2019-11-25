Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.

с чего всё началось

Отмечается, что прогноз итальянского банка стал самым пессимистичным, если не считать данные британской консалтинговой компании Capital Economics. По ее данным, ВВП России составит 0,8% в 2019 году и на 1% в 2021 году.

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