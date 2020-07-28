Общество
МедиаПотокСамый популярный миф о нецензурной лексике развеял филолог
Доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики. Специалист отметил, что табуированная лексика не связана с нашествием монголов на Русь. По словам эксперта, в нашем языке матерная брань возникла еще до этого события.
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с чего всё началось
Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
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Sports.ru вчера в 21:16
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Телеканал «Царьград» заблокировали в YouTube
Москва, 28 июля 2020, 09:19 — REGNUM Аккаунт российского телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube заблокирован без объяснений.
REGNUM 02:19
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Газета.Ru 02:21
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Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам
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Lenta.ru 01:27
Культура
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года
Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.
РБК 02:38
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты
Московский Комсомолец 00:38
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Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
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Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 12:26
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РИА Новости вчера в 05:08
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Названы самые популярные у россиян пароли
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Вокруг ТВ вчера в 21:02
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Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
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