Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

с чего всё началось

Доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики. Специалист отметил, что табуированная лексика не связана с нашествием монголов на Русь. По словам эксперта, в нашем языке матерная брань возникла еще до этого события.

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