Москва, 27 июля 2020, 10:31 — REGNUM В настоящее время в России единый налог на вмененный доход (ЕНВД) зачастую используют исключительно для агрессивного ухода от уплаты налогов, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

ЕНВД выполнил свою задачу и теперь превратился в атавизм – экономист

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