Экономика
REGNUMЕНВД выполнил свою задачу и теперь превратился в атавизм – экономист
Москва, 27 июля 2020, 10:31 — REGNUM В настоящее время в России единый налог на вмененный доход (ЕНВД) зачастую используют исключительно для агрессивного ухода от уплаты налогов, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.
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Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
Технологии
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 14:43
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Киноафиша России 08:53
Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru 24 июля в 18:18
Экономика
В Минфине сделали заявление об изъятии денег у россиян
Заместитель министра финансов Тимур Максимов сделал заявление, которое касается каждого россиянина, имеющего средства на счетах в банках.
Konkurent.ru 25 июля в 09:14
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Технологии
Instagram уличен в слежке за пользователями
Inc-news.ru 12:02
Футбол
Медведев опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена в «Зенит»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о стоимости трансфера защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Зенит», которая фигурирует в СМИ.
Metaratings 14:11
Общество
Бутина впервые оказалась в российском женском СИЗО
Эксперт рабочей группы по защите прав соотечественников, член Общественной палаты России Мария Бутина опубликовала видео своего первого посещения российского женского СИЗО.
Взгляд.ру 13:52
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Футбол
Дибала может пропустить ответную игру «Ювентуса» против «Лиона»
Из-за травмы нападающий может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Игра состоится в Турине 7 августа.
Советский спорт 14:25
Футбол
Игонин объявил тотальную гегемонию «Зенита»
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин заявил о тотальном доминировании петербургского клуба в российском футболе.
Спорт день за днем 14:29
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
Украина обвинила Россию в страхе
Вице-премьер Украины, первый замглавы делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников обвинил Россию в страхе взять на себя ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня.
Lenta.ru 13:28
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Космос
Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве
Получить полноценное видео с Марса специалисты NASA пока не могут. Проблема в скорости отправки данных на Землю.
TV BRICS 05:35
Политика
Власти Венгрии: Мы не верим в Соединенные Штаты Европы
Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью португальской газете Diário de Notícias, Будапешт не верит в Соединенные Штаты Европы.
Евразия Daily 10:03
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16