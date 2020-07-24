Экономика

VSE42.RUVSE42.RUСамый популярный режим оплаты налогов отменят в России

Налоговый сбор в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) будет отменен из-за потерь в бюджетах российских регионов. Режим ЕНВД имеет широкий спектр сфер, в которых его могут использовать налогоплательщики.
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Экономика

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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