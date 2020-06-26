Экономика
ИнтерфаксМост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
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Для строительства моста через Енисей у Высокогорского в Красноярском крае выбрали подрядчика
Dorinfo.ruвчера в 04:29
На строительство самого северного моста через Енисей потратят 6 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:54
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Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Общество
В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Республики Коми приняли решение продлить действующий режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля, но в ближайшее время будет введен ряд послаблений.
ТАСС 16:48
Общество
В Финском заливе началось водно-пиротехническое шоу «Алых парусов»
Санкт-Петербург, 28 июня 2020, 00:32 — REGNUM В примыкающей к Петербургу акватории Финского залива проходит водное шоу и свето-пиротехническое представление, которыми завершится праздник выпускников «Алые паруса».
REGNUM 17:32
Авто
Mercedes тестирует новый Mercedes-Benz с минимальным камуфляжем
Позже в мае появился первый тизер, демонстрирующий переднюю часть модели, которая напоминает «лицо» нынешнего Mercedes-Benz S-Class с обновленным дизайном фар, который присутствует на новых CLS и E-Class.
SpeedMe 02:41
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Международная группа ученых, включая японских и американских специалистов, выяснила, что причиной странной неоднородности (на обратной стороне Луны намного меньше кратеров, чем на светлой стороне) является неравномерное распределение веществ группы KREEP по поверхности естественного спутника нашей планеты.
Evo-rus.com 02:44
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Общество
В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Еще 24 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:16
Космос
На орбиту стартует европейская ракета Vega с 53 спутниками
Легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства 28 июня стартует на орбиту с 53 коммерческими микроспутниками.
Газета.Ru 15:01
Футбол
Наставник «Динамо» рассказал о том, что клуб не тренировался перед матчем с ЦСКА
Газета.Ru 15:24
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж
Российская актриса, звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж. Об этом артистка сообщила в соцсетях.
Вечерняя Москва 09:10
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер вчера в 01:59
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Футбол
Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
RT на русском 12:20
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина
Ведомости 04:43
Политика
Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система»
В совет «Системы» в качестве независимых директоров вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
BFM.ru 17:42
Общество
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
Происшествия
Ураганный ветер повалил два строительных крана в Татарстане
В Набережных Челнах из-за сильного ветра рухнули два строительных башенных крана, ураган на время оставил без электричества 40 населенных пунктов с населением более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану.
Интерфакс 14:36
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 10:51
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Как сообщает ToDay News Ufa, также Трамп объявил в пятницу, что подписал документ, согласно которому под запретом разрушение памятников, которое карается длительным тюремным сроком для вандалов.
ToDay News Ufa 03:44