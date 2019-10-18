Футбол

Tricolor TV MagazineTricolor TV MagazineСамый тесный чемпионат: 13-й тур РПЛ по футболу

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Семак, Карпин, Тедеско: расписание трансляций и прогнозы матчей 13-го тура чемпионата России по футболу Российский футбол возвращается после очередной паузы на игры сборных, и нас сразу ждет суперматч «Зенит» – «Ростов».
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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 13-го тура

Чемпионатвчера в 03:00

Самый тесный чемпионат: 13-й тур РПЛ по футболу

Tricolor TV Magazineвчера в 04:44

13-й тур

Коммерсантъвчера в 17:47
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Аварийная дамба под Красноярском не была зарегистрирована

News.ru 03:07
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Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве

Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
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Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Вести.Ru 03:48
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку

Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM вчера в 08:56
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Футбол

В Англии был забит гол головой со своей половины поля

Sport24.ru 16 октября в 15:09
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
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«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» новый иск на $11 млрд

Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.
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Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:20
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
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Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва 02:15
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Авто

Новый Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

В Сети появились свежие фотографии новой модели седана Hyundai Grandeur, который обладает более привлекательным видом.
Faktom 03:44
Единоборства

Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы

Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.
Lenta.ru 04:27
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Фигурное катание

Туктамышева оценила свой неудачный прокат

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свой неудачный прокат в короткой программе женского одиночного катания на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 01:59
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 17 октября в 10:14
Шоу-бизнес

Бочкарева высказалась о скандале с задержанием

WomanHit.ru вчера в 10:15
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Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe вчера в 04:19
Футбол

Гвардиола хочет засунуть своих игроков в холодильник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет сделать с футболистами, чтобы уберечь их от травм, передает The Telegraph.
Газета.Ru вчера в 18:42
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Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

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Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Киберспорт

Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO

Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru 17 октября в 16:57
Происшествия

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс вчера в 14:15
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