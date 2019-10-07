Финансы
Lenta.ruСамый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
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Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года
Profinance.ru07 октября в 12:11
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Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
В Ленинградской области в аварии погибли три человека
В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi.
Российская газета вчера в 10:25
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Авто
В России ОСАГО подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 07 октября в 02:43
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
В Москве российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой
В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
Discover24 02:17
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Кино
Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Российская газета 07 октября в 10:23
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
В Ершове инвалид была вынуждена ползти по ступеням больницы
The Saratov Room вчера в 12:35
Общество
Мэр Екатеринбурга предупредил о провокациях перед опросом по храму
Общегородской опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пытаются заранее дискредитировать с помощью «обезличенных провокаций».
URA.Ru 00:58
Армия и оружие
СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов Донбасса
Следственный комитет России возбудил 6 уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов Донбасса, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября.
Мойка78 02:32
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Шоу-бизнес
После выписки опухшую Заворотнюк увезли на каталке
После выписки Анастасию Заворотнюк не узнали.
Утро.ru 00:13
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
РИА Новости 01:27
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
В Приморье вандалы засыпали землей Вечный огонь
В ночь на 9 октября в городе Уссурийске неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, засыпав землей Вечный огонь.
Российская газета вчера в 23:08
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru 07 октября в 12:16
Футбол
Властимил Петржела: Комличенко нужно переходить в более сильный клуб
В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо.
Советский спорт вчера в 18:20
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
Экс-начальника колонии Кокорина и Мамаева объявили в розыск
Известия вчера в 20:40
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости вчера в 02:05
Политика
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
РИА Новости вчера в 19:45
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель
В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
РИА Новости вчера в 11:46