Финансы
Lenta.ruСамый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
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К концу 2019 года курс российской валюты упадет на 6% - до 69 рублей за один доллар, заявил Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый.Forbesвчера в 08:59
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Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года
Profinance.ru07 октября в 12:11
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