с чего всё началось

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.

Происшествия Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.

Армия и оружие Турецкая армия вошла в сирийский Телль-Абъяд Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.

Футбол Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно» Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.

Энергетика «Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Армия и оружие На Украине презентовали макет авиационной гиперзвуковой ракеты В качестве носителя заявляются самолеты Су-27 и Су-24М, стоящие на вооружении Воздушных сил Украины.

Гаджеты «Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».

Происшествия В Германии задержали одного из подозреваемых в стрельбе у синагоги Полиция немецкого города Галле, в котором ранее произошла стрельба у местной синагоги с как минимум двумя погибшими, сообщила о первом задержанном по данному делу.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Футбол Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.

Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.

Экономика Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Армия и оружие Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Политика Путин объяснил новым губернаторам, как достичь успеха Президент России не сомневается, что у новоизбранных губернаторов хватит как профессионального, так и житейского опыта для того, чтобы эффективно справляться со своими обязанностями.