с чего всё началось

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.

Политика США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Автоспорт Заявление FIA по поводу тайфуна Hagibis Метеорологи предполагают, что когда тайфун пройдет над Сузукой, его ширина превысит 200 километров, а скорость ветра может достигать 230 км / ч. В четверг утром FIA и руководство Формулы 1 опубликовали совместное заявление.

Наука Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Армия и оружие Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа В конце сентября издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на источники в разведывательных службах Норвегии и странах НАТО сообщило, что на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген были замечены бойцы российского спецназа.

Хоккей Президент РФ Владимир Путин посетит Нижний Новгород Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, он примет участие в работе VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.

Политика Байден призвал к импичменту Трампа Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.

Происшествия В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Экономика Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.