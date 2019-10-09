Финансы
Lenta.ruСамый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
К концу 2019 года курс российской валюты упадет на 6% - до 69 рублей за один доллар, заявил Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый.Forbes08 октября в 08:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Самый точный прогнозист предсказал курсу рубля потерю всего набранного за год
Forbes08 октября в 09:18
Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года
Profinance.ru07 октября в 12:11
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Армия и оружие
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата
Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах
Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Футбол
Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
Автоспорт
Заявление FIA по поводу тайфуна Hagibis
Метеорологи предполагают, что когда тайфун пройдет над Сузукой, его ширина превысит 200 километров, а скорость ветра может достигать 230 км / ч. В четверг утром FIA и руководство Формулы 1 опубликовали совместное заявление.
Политика
Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
Армия и оружие
Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа
В конце сентября издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на источники в разведывательных службах Норвегии и странах НАТО сообщило, что на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген были замечены бойцы российского спецназа.
Хоккей
Президент РФ Владимир Путин посетит Нижний Новгород
Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, он примет участие в работе VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Шоу-бизнес
Больной раком и парализованной Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Политика
Байден призвал к импичменту Трампа
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.
Гаджеты
Новый смартфон представил создатель Android
Авто
Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Политика
Глава МИД Украины назвал три сценария событий в Донбассе
Третий вариант, отметил глава МИД, заключается в том, чтобы «никогда не возвращаться к этой части Украины».
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Гаджеты
Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году
Очки дополненной реальности от компании Apple появятся на рынке уже в 2020 году.
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.