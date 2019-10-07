Финансы

Lenta.ruLenta.ruСамый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Lenta.ru11:35

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

News.ru13:33

Самый точный аналитик рассказал, что будет с рублем до конца года

URA.Ru13:02

Польский валютный стратег предсказал курс рубля

Аргументы недели14:32

Самый точный прогнозист предсказал рублю потерю всего набранного за год

БИЗНЕС Online11:18

Самый точный прогнозист предсказал курсу рубля потерю всего набранного за год

Forbes09:18

Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года

Profinance.ruвчера в 12:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Российская газета 04:15
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Шоу-бизнес

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Кино

Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале

Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33
Происшествия

Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено

В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер актёр Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба СК России.
RT на русском 06:06
Единоборства

Ай да Головкин, ай да судьин сын! Убежит ли GGG от реванша, как Болт?

Sportbox.RU вчера в 08:29
Политика

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Политика

Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 13:30
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились.
News.ru вчера в 12:16
Армия и оружие

NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Газета Кемерова вчера в 22:34
Политика

Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:17
Общество

Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов

Регулярное употребление в пищу грибов снижает риск появления рака простаты, что становится особенно заметно в пожилом возрасте.
Российская газета 00:00
Космос

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Футбол

«Милан» отправил Джампаоло в отставку

ProstoProSport 14:06
Армия и оружие

Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков

Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
Новостной фронт 08:25
Армия и оружие

Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины

Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Политика

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Политика

Georgian airways хочет подать в суд на Россию из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways подготавливает иск против российской стороны для того, чтобы подать его в Европейский суд.
Газета.Ru 09:29
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное