Финансы
Lenta.ruСамый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
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Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года
Profinance.ruвчера в 12:11
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