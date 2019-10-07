Финансы

Lenta.ruLenta.ruСамый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
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Аналитик спрогнозировал падение рубля

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Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года

Profinance.ruвчера в 12:11
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Экономика

Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года

В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Известия вчера в 15:27
Футбол

Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
РБК 11:16
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Происшествия

На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве

Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Политика

Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов

Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
Политика

NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Политика

Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Авто

Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

Автоновости дня вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк

Ведущий онколог клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник прокомментировал сообщения о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.
Газета.Ru 11:06
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Наука

Ученые приручили вихри Джозефсона

Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Naked Science вчера в 04:59
Единоборства

Тайсон Фьюри устроил шоу в реслинге

Спорт-Экспресс 06:23
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» переедет из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» перебазируют из США в Россию.
News.ru 01:10
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Дождь 05:10
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Общество

Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Авто

В России сильно подорожает ОСАГО

В середине октября государственная Дума собирается рассмотреть новый законопроект об ОСАГО.
За рулем Кубань вчера в 05:11
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
Коммерсантъ 14:49
Экономика

Многодетные семьи начали получать по 450 тыс. рублей на ипотеку

Интерфакс 05:32
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM 17:10
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