с чего всё началось

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.

Армия и оружие Эрдоган и Путин обсудили турецкую операцию в Сирии «Президент обсудил с Владимиром Путиным планируемую военную операцию на востоке от Евфрата, которая внесет вклад в дело мира и стабильности в Сирии и откроет путь процессу политического урегулирования ситуации в стране», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Недвижимость Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян По словам Орловой, ипотека не может быть единственным вариантом решения жилищного вопроса, так как большинству россиян препятствуют воспользоваться займом на покупку квартиры низкие доходы и высокая закредитованность.

Экономика Правительство хочет резко увеличить налоги для малого бизнеса Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Энергетика Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Политика Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Гаджеты «Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами "Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.

Футбол Футбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.

Наука Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей Финские биологи выяснили, что мутации в митохондриях вызвали поломки в клеточном ядре и преждевременное старение мышей.

Политика Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Политика Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Происшествия Подмосковного полицейского уволили за интим с 13-летней девочкой Сотрудника патрульно-постовой службы из подмосковного Жуковского заподозрили в интимных связях с 13‑летней девочкой, в связи с чем полицейского уволили со службы из ОМВД, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Авто В Nissan назначили нового главу компании Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.