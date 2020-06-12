с чего всё началось

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. 216

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 322

Финансы Курс евро поднялся выше 79 рублей Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. 63

Общество В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,9K

Экономика Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи). 54

Авто Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 24

Кино Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар» «Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара». 5

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Происшествия МЧС: на место ЧС в Норильске везут ёмкости для сбора нефтепродуктов Норильск, Красноярский край, 13 июня 2020, 07:44 — REGNUM В Норильск привезут 30 ёмкостей для собранных на месте ЧС нефтепродуктов.