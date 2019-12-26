Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineForbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

Список самых успешных российских миллиардеров прошедшего десятилетия по версии журнала Forbes возглавил богатейший человек страны Леонид Михельсон. С 2010 по конец 2019 года его состояние выросло на $ 22,6 млрд — с $ 4,4 млрд до $ 27 миллиардов.
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с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
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