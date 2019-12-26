Экономика
БИЗНЕС OnlineForbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия
Список самых успешных российских миллиардеров прошедшего десятилетия по версии журнала Forbes возглавил богатейший человек страны Леонид Михельсон. С 2010 по конец 2019 года его состояние выросло на $ 22,6 млрд — с $ 4,4 млрд до $ 27 миллиардов.
Читать в источнике
Оценить1319
с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалт26 декабря в 03:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:27, Ашберн
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном
Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Политика
Киев передал в ДНР 60 пленных, а забрал 52
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Технологии
VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
Культура
Скончался народный артист России Константин Юченков
Народный артист РФ и ведущий актер Тверского академического театра драмы Константин Юченков скончался на 73-м году жизни, о чем сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Происшествия
Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям
Пензенские полицейские проверяют сообщения о раздаче Дедом Морозом снюсов детям.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Политика
Задержанный на Украине севастополец вернулся в РФ при обмене пленными
Житель Севавтосоля Степан Резуник, который был задержан украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после обмена пленными, который был совершен в Донбассе, 29 декабря.
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Гаджеты
IPhone SE2 выйдет в четырех цветах
Пока не сообщается под каким обозначением выйдет новый смартфон. Но стоимость его уже известна, она составит 400 долларов.
Политика
В МИД России появился новый департамент
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового департамента Министерства иностранных дел РФ.
Наука
Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи
Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.