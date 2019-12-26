с чего всё началось

Список самых успешных российских миллиардеров прошедшего десятилетия по версии журнала Forbes возглавил богатейший человек страны Леонид Михельсон. С 2010 по конец 2019 года его состояние выросло на $ 22,6 млрд — с $ 4,4 млрд до $ 27 миллиардов.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Путин рассказал, как строили Крымский мост Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.

Единоборства Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Общество Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

Политика Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.

Культура Скончался народный артист России Константин Юченков Народный артист РФ и ведущий актер Тверского академического театра драмы Константин Юченков скончался на 73-м году жизни, о чем сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Политика Задержанный на Украине севастополец вернулся в РФ при обмене пленными Житель Севавтосоля Степан Резуник, который был задержан украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после обмена пленными, который был совершен в Донбассе, 29 декабря.

Гаджеты IPhone SE2 выйдет в четырех цветах Пока не сообщается под каким обозначением выйдет новый смартфон. Но стоимость его уже известна, она составит 400 долларов.

Политика В МИД России появился новый департамент Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового департамента Министерства иностранных дел РФ.