с чего всё началось

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп. В 2018-м власти решили предоставить такое право и третьей группе. Порядок должно было прописать правительство.

Общество «Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.

Армия и оружие В Ливии погиб первый российский военный По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Здоровье Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.

Космос SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink Космическая корпорация SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, сообщается в Twitter компании.

Происшествия В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Политика Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.

Хоккей Буллит Панарина был засчитан правильно Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.

Здоровье Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.