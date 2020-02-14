Общество

BFM.ruBFM.ruСамых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп. В 2018-м власти решили предоставить такое право и третьей группе. Порядок должно было прописать правительство.
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с чего всё началось
В постановлении
, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что нормы бесплатной парковки для людей с инвалидностью будут распространяться и на III группу.
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Телеканал 360°вчера в 03:07

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

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