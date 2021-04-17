Самым богатым депутатом Госдумы от Ставрополья стал Александр Ищенко
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации опубликовали декларации о доходах за 2020 год. «Блокнот Ставрополь» обозревает, сколько в период пандемии заработали федеральные парламентарии, представляющие Ставрополье. Больше всех из «ставропольской шестерки» заработал Александр Ищенко.В источнике
Подробнее о событии
Опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы от Брянской области
Новости Брянска16 апреля в 12:35
Опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы от Калужской области
Калужские новости16 апреля в 12:02