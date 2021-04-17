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Блокнот Ставрополь

Самым богатым депутатом Госдумы от Ставрополья стал Александр Ищенко

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации опубликовали декларации о доходах за 2020 год. «Блокнот Ставрополь» обозревает, сколько в период пандемии заработали федеральные парламентарии, представляющие Ставрополье. Больше всех из «ставропольской шестерки» заработал Александр Ищенко.В источнике
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