Депутаты Государственной Думы Российской Федерации опубликовали декларации о доходах за 2020 год. «Блокнот Ставрополь» обозревает, сколько в период пандемии заработали федеральные парламентарии, представляющие Ставрополье. Больше всех из «ставропольской шестерки» заработал Александр Ищенко.

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