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РБК
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
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Русская Планета

Заместитель главы МВД стал самым богатым чиновником в России среди силовиков

Русская Планетавчера в 16:50
Долг.рф

Назван самый богатый силовик России

Долг.рфвчера в 16:50
Ридус

Назван российский силовик с самым большим доходом за год

Ридусвчера в 16:20
News.ru

Назван самый богатый силовик России

News.ruвчера в 16:36
Ореанда-Новости

Замглавы МВД заработал больше всех среди силовиков России

Ореанда-Новостивчера в 15:05
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

РБКвчера в 14:34

В Крыму на заводе «Титан» произошел выброс сернистого ангидрида

Выброс сернистого ангидрида произошел в среду в филиале ООО "Титановые Инвестиции" в городе Армянске на севере Крыма, концентрация загрязняющего вещества не опасна для здоровья людей, сообщается на странице администрации Армянска "ВКонтакте".
ТАССвчера в 10:13
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Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).
Интерфаксвчера в 01:03
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ему и еще нескольким членам партии не позволили встретиться с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который находится в СИЗО «Лефортово».
4:56
РБКвчера в 07:35
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Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИ18 августа в 15:10
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