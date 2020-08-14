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Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский

Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Опубликованы декларации депутатов ГД за 2019 год

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутаты должны каждый год сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов семей за прошлый год.
Государственная Дума РФвчера в 11:21
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ТАСС

Жириновский задекларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Думе

ТАССвчера в 14:33
Интерфакс

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Интерфаксвчера в 11:50
Фонтанка.Ру

Жириновский резко разбогател и стал самым «золотым» лидером фракции в Госдуме

Фонтанка.Рувчера в 12:30
НТВ

Жириновский стал самым состоятельным среди глав фракций Госдумы

НТВвчера в 12:26
Газета.Ru

Жириновский заработал больше других лидеров фракций Госдумы в 2019 году

Газета.Ruвчера в 13:20
News.ru

Жириновский заработал больше всех глав фракций Госдумы в 2019 году

News.ruвчера в 11:46
REGNUM

Жириновский обогнал всех лидеров партий в Госдуме по доходам

REGNUMвчера в 11:33

Красавицы со всей России собрались на конкурсе Miss Maxim — фото

Горячие фото В состав жюри вошли телерадиоведущий Антон Комолов, фотограф Александр Мультиков, комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин, телеведущий Владимир Маркони и спортивный блогер Алексей Столяров.
Sputnik Кыргызстанвчера в 08:17
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru13 августа в 07:13
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Специалисты полагают, что океан располагается на Церере на глубине приблизительно 40 км. По их мнению, он возник около 20 млн лет назад после того, как Церера столкнулась с другим небесным телом.
Evo-rus.com11 августа в 11:11
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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