Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский
Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.В источнике
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В соответствии со ст. 10 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутаты должны каждый год сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов семей за прошлый год.
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