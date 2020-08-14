Общество

АвторадиоАвторадиоСамым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский

Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский

Авторадио13:38

Жириновский заработал больше других лидеров фракций Госдумы в 2019 году

Газета.Ru13:20

Жириновский обогнал всех лидеров партий в Госдуме по доходам

REGNUM11:33

Жириновский стал самым состоятельным среди глав фракций Госдумы

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Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Интерфакс11:50

Жириновский заработал больше всех глав фракций Госдумы в 2019 году

News.ru11:46

Жириновский резко разбогател и стал самым «золотым» лидером фракции в Госдуме

Фонтанка.Ру12:30
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Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев»

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В сети появились фотографии смартфона Huawei Mate 40

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Самый высокий доход среди чиновников Кремля задекларировал Гарри Минх

Самый высокий доход среди среди чиновников Кремля по итогам 2019 года задекларировал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх, заработавший 143,694 млн рублей.
БИЗНЕС Online 12:06
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Россия может 1 сентября возобновить авиасообщение со странами СНГ

Осенью Россия может возобновить авиасообщение с рядом государств.
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"Сочи" и "Химки" сыграли вничью в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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