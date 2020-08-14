Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский

Наука В России разработали первый в мире атлас по коронавирусу Российские учёные создали первый в мире атлас патологической анатомии по коронавирусу, пишут «Известия».

Автоспорт Квят надеется попасть в топ-10 квалификации Гран-при Испании Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят считает, что сможет бороться за попадание в третий сегмент квалификации на Гран-при Испании.

Происшествия В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве. 206

Игры Вышел новый геймплейный ролик Iron Harvest о Саксонской империи На канале Deep Silver вышел новый геймплейный ролик стратегии Iron Harvest, который посвящён одной из фракций — Саксонской империи.

Политика Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с "приличным криминальным прошлым". 371

Происшествия Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Петербурге Сообщение о пожаре в производственном здании размером 10 на 20 метров и высотой 15 метров поступило в экстренные службы в 19.51 мск.

Общество Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев» 32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Шоу-бизнес Певица Ханна крестила подросшую дочь и показала нежные фотографии Ханна и Пашу удивили поклонников и представителей прессы выбором крестного. В пятницу, 14 августа, певица Ханна крестила дочь.

Общество Самый высокий доход среди чиновников Кремля задекларировал Гарри Минх Самый высокий доход среди среди чиновников Кремля по итогам 2019 года задекларировал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх, заработавший 143,694 млн рублей.

Футбол Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".

Политика Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии. 871

Здоровье Гинцбург объяснил регистрацию российской вакцины в короткие сроки У российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.

Политика Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта. 269

Футбол «Сочи» и «Химки» не выявили победителя в матче РПЛ "Сочи" и "Химки" сыграли вничью в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Экономика Пенсии пошли на неравномерное повышение Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде. 32