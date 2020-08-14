Общество
АвторадиоСамым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский
Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Наука
В России разработали первый в мире атлас по коронавирусу
Российские учёные создали первый в мире атлас патологической анатомии по коронавирусу, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 13:41
Автоспорт
Квят надеется попасть в топ-10 квалификации Гран-при Испании
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят считает, что сможет бороться за попадание в третий сегмент квалификации на Гран-при Испании.
Матч ТВ 13:15
Происшествия
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии
27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Белоруссии, сообщает Reuters.
РБК 12:37
Игры
Вышел новый геймплейный ролик Iron Harvest о Саксонской империи
На канале Deep Silver вышел новый геймплейный ролик стратегии Iron Harvest, который посвящён одной из фракций — Саксонской империи.
Игромания.ру 11:05
Политика
Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с "приличным криминальным прошлым".
Интерфакс 12:37
Происшествия
Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Петербурге
Сообщение о пожаре в производственном здании размером 10 на 20 метров и высотой 15 метров поступило в экстренные службы в 19.51 мск.
Интерфакс - Россия 13:55
Общество
Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев»
32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 13:13
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
В Москве скончалась певица Валентина Легкоступова.
Газета.Ru 11:41
Происшествия
Муж Валентины Легкоступовой задержан в Москве
StarHit.ru 11 августа в 06:26
Шоу-бизнес
Певица Ханна крестила подросшую дочь и показала нежные фотографии
Ханна и Пашу удивили поклонников и представителей прессы выбором крестного. В пятницу, 14 августа, певица Ханна крестила дочь.
Passion.ru 10:24
Гаджеты
В сети появились фотографии смартфона Huawei Mate 40
Деловое.ТВ 08:09
Общество
Самый высокий доход среди чиновников Кремля задекларировал Гарри Минх
Самый высокий доход среди среди чиновников Кремля по итогам 2019 года задекларировал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх, заработавший 143,694 млн рублей.
БИЗНЕС Online 12:06
Общество
Россия может 1 сентября возобновить авиасообщение со странами СНГ
Осенью Россия может возобновить авиасообщение с рядом государств.
ИнфоСМИ вчера в 05:34
Футбол
Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ
Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru 13:35
Политика
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru 03:03
Здоровье
Гинцбург объяснил регистрацию российской вакцины в короткие сроки
У российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.
RT на русском 10:24
Экономика
Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн
По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн.
Коммерсантъ 11:44
Политика
Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru 12:45
Футбол
«Сочи» и «Химки» не выявили победителя в матче РПЛ
"Сочи" и "Химки" сыграли вничью в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 13:56
Футбол
Спартак — Ахмат 1:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 13:30
Экономика
Пенсии пошли на неравномерное повышение
Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Игры
Подписка EA Access скоро появится в Steam
EA постепенно возвращает свои игры в игровой магазин Steam. Теперь компания объявила о планах добавить подписку EA Access.
Megaobzor.com вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова показала «четвертый размер» на пляже
Звезда положила голову на живот своего возлюбленного и похвасталась роскошной грудью четвертого размера, буквально выпадающей из купальника.
iReactor 07:25
Авто
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
В настоящий момент никто не знает, как будет выглядеть новая Lada Vesta.
Discover24 05:03
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Новые правила запрещают без специального разрешения устанавливать на авто нештатный фаркоп или дополнительный багажник, а также менять фары.
Evo-rus.com 05:44
Технологии
Epic Games подала в суд на компанию Google из-за Fortnite
Представители Epic Games подали иск в суд на компанию из-за нарушений законодательства. Скандал из-за игры Fortnite продолжает нарастать.
Актуальные Новости 03:05
Общество
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ на 11%
Москва, 14 августа 2020, 13:32 — REGNUM В России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сократились темпы ввода жилья.
REGNUM 06:32
Политика
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии.
Pravda.Ru 09:33