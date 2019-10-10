Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.

с чего всё началось

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском». Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.

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