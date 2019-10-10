Общество

РБКРБКСамым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском». Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.
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с чего всё началось

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.
РБКвчера в 09:46

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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Москва 24вчера в 23:23

Налоговики опровергли регистрацию тысячи фирм в московской хрущевке

Вечерняя Москвавчера в 17:10

В ФНС прокомментировали регистрацию сотен фирм в московской хрущевке

Lenta.ruвчера в 14:01

ФНС опровергла сообщения о «бизнес-центре» в московской хрущевке

РИА Новостивчера в 16:23

ФНС опровергла факт регистрации сотен фирм в столичной хрущевке

Российская газетавчера в 17:07

ФНС заявила о ликвидации большинства прописанных в хрущевке фирм

РБКвчера в 13:11

Хрущевка оказалась самым крупным бизнес-центром в Москве

Взгляд.рувчера в 11:02
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Известия вчера в 18:52
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Гаджеты

Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов

Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Газета DAILY 09 октября в 15:35
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич из-за болезни решилась на недельную голодовку

7Дней.ру вчера в 21:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

Вести.Ru вчера в 16:39
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК 09 октября в 16:36
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика

Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
Вести.Ru вчера в 23:31
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

RT на русском 00:09
Экономика

Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских

По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Футбол

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть Боливию

Два забитых гола экс-зенитовца Саломона Рондона помогли сборной Венесуэлы в товарищеском матче с Боливией.
Матч ТВ 01:35
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:36
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Бузова ответила на критику своей музыки

URA.Ru 00:42
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Путин предупредил о скором увеличении числа школьников

Президент Владимир Путин заявил, что властям следует заранее подготовиться к скорому значительному увеличению числа школьников в России.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Политика

Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Комсомольская правда вчера в 15:18
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, какой должна быть температура в квартире

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ИА IrkutskMedia, в жилых комнатах должен соблюдаться следующий температурный режим: в холодное время года 18—24 градуса; в теплый период года 20—28 градусов.
ToDay News Ufa 09 октября в 18:25
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