Общество
РБКСамым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском». Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.
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с чего всё началось
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.РБК09:46
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Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
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Футбол
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Матч ТВ 11:52
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум в России
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, а для пенсионеров — 9 090 рублей.
Planet Today 03:02
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Минсоцзащиты озвучило график выдачи сахалинской доплаты к пенсии
Сахалинское министерство социальной защиты разъяснило порядок выдачи новых пенсионных выплат пенсионерам.
РИА Сахалин-Курилы 20:10
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Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
UfaTime.ru вчера в 07:52
Здоровье
Симптом рака кишечника, который мы игнорируем
Онкологи рассказывают, что их пациенты с раком кишечника порой по 15 месяцев подряд лечат сами себя от запоров и диареи, прежде чем понимают, что дело в чем-то другом, и им всё-таки нужно встретиться со специалистом.
MedikForum.ru 06:40
Культура
Первые фото: Майкл Фассбендер и Дэвид Сандберг на съемках Kung Fury 2
Киноафиша России 17:14
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
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Трамп: Переговоры с Китаем проходят очень хорошо
Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в Вашингтоне прошел очень хорошо.
Российская газета 19:01
Общество
Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии
Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
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Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Происшествия
В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь
Вандалы, личности которых пока не установлены, засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08 октября в 23:03
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
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В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
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РИА Новости 14:02
Общество
Россиянина захотели лишить родительских прав из-за отсутствия дома телевизора
В селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.
Lenta.ru 08:51