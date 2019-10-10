Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.

с чего всё началось

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском». Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.

Политика Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Автоспорт Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.

Общество Минтруд лишил россиян права получать социальные пособия на работе Из текста документа следует, что прямые выплаты социальных пособий из средств ФСС закрепят на законодательном уровне и распространят по всей России.

Происшествия Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.

Общество Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.

Наука В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Хоккей Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга» «Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.

Армия и оружие США в очередной раз спекулируют на Синьцзяне Пекин отвечает разработкой системы раннего оповещения о ракетном нападении, которая, как сообщил на заседании Валдайского клуба президент России Владимир Путин, создается с участием нашей страны, что является шагом по пути фактического формирования двустороннего если не союза, то тесного сотрудничества.

Политика Госдума не позволила сделать понедельник после Пасхи выходным днём Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект о введении нового нерабочего праздничного дня.

Политика Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна.

Происшествия Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.

Происшествия Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж «По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.

Политика МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.