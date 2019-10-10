Общество
РБКСамым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском». Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.РБКвчера в 09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
RuNews24.ru вчера в 20:13
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 23:38
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 09 октября в 18:47
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Бузова ответила на критику своего творчества
iReactor вчера в 20:22
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат вчера в 21:13
Общество
Минтруд лишил россиян права получать социальные пособия на работе
Из текста документа следует, что прямые выплаты социальных пособий из средств ФСС закрепят на законодательном уровне и распространят по всей России.
Журнал Зарплата вчера в 04:25
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру
С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.
РБК вчера в 04:54
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Газета.Ru вчера в 21:41
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
News.ru вчера в 15:16
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском вчера в 18:23
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Армия и оружие
США в очередной раз спекулируют на Синьцзяне
Пекин отвечает разработкой системы раннего оповещения о ракетном нападении, которая, как сообщил на заседании Валдайского клуба президент России Владимир Путин, создается с участием нашей страны, что является шагом по пути фактического формирования двустороннего если не союза, то тесного сотрудничества.
REGNUM вчера в 07:36
Политика
Госдума не позволила сделать понедельник после Пасхи выходным днём
Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект о введении нового нерабочего праздничного дня.
Царьград вчера в 17:23
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Коммерсантъ вчера в 18:59
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
UfaTime.ru 09 октября в 07:52
Политика
Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна.
Lenta.ru вчера в 03:44
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета вчера в 01:51
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Комментарии