Общество
РБКСамым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК. «Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском».
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.РБК09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
Здоровье
Врач назвал исключительный случай, когда алкоголь приносит пользу
При сильных психотравмах употреблять алкоголь может быть полезно, и это тот исключительный случай, когда врач не только не возражает, но и поддерживает выпивку.
Политика
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
Политика
Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Футбол
Путин одобрил создание футбольного «колхоза»
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
Политика
Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине
Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
Авто
Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала армянский коньяк «Ким Кардашьян»
На снимке запечатлены две бутылки армянского коньяка с портретами знаменитости.
Футбол
Россия — Шотландия 0:0 (1-й тайм)
Сборная России по футболу не сможет оформить выход на чемпионат Европы 2020 года даже в случае победы над командой Шотландии 10 октября.
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Технологии
В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201
На официальном YouTube-канале концерна «Калашников» опубликовано видео экстремальных испытаний автомата АК-201.
Политика
Зеленский заявил о наличии у Киева «плана Б» по Донбассу
Во время пресс-марафона лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у киевского руководства имеется дополнительный план, касающийся урегулирования вооруженного противостояния на территории Донбасса.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Политика
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»
Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
Армия и оружие
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29
Индия намерена приступить к модернизации стоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ и приобрести у России 21 истребитель МиГ-29.