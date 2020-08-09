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Коммерсантъ

Самым малочисленным народом России названы чамалалы

В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Lenta.ru

Назван самый малочисленный народ в России

Lenta.ru22:02
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
URA.Ru

В России назвали самый малочисленный народ

URA.Ru23:04
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

США попытались обнаружить российскую подлодку во время учений НАТО

В небе были обнаружены три американских противолодочных самолета Poseidon, при этом два из них выполняли плановую работу, а третий использовался для ведения гидроакустической разведки и мониторинга акватории.
Evo-rus.com03:24
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Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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В день выборов в Минске планируют отключить сотовую связь и интернет

Сотрудникам отелей, торговых точек и предприятий Минска поступило предупреждение о том, что на день выборов действующий президент запланировал блокировку связи и интернета.
Актуальные Новостивчера в 10:49
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
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В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новостивчера в 09:48
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей

Миллион людей живет сегодня в предаварийном жилье в Москве, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил в воскресенье, 9 августа, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Известия02:00
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