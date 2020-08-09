Самым малочисленным народом России названы чамалалы
Смотрите также
Льюис установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжелом весе
Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Премьер Украины назвал условие поставок воды в Крым
В российском городе внедорожник въехал в батут с детьми
В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек
Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США
Эвелина Бледанс рассказала, что может прожить на тысячу рублей в месяц
Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе
Россия и Китай начали отказываться от доллара
Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
Льюис установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжелом весе
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
В России выявили 5189 новых случаев коронавируса
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Минпросвещения создаст объединенный сервис «Моя школа»
В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
Назван самый малочисленный народ России
Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии