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Самым малочисленным народом России названы чамалалы

В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Life.ru

В России назвали самый малочисленный народ, который насчитывает 24 человека

Life.ru21:25
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
URA.Ru

В России назвали самый малочисленный народ

URA.Ru23:04

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
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Известия00:10
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Порыв ветра помешал Квяту выйти во второй сегмент квалификации

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