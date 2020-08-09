Самым малочисленным народом России названы чамалалы
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В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
Назван самый малочисленный народ России
Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
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