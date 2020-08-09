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Коммерсантъ

Самым малочисленным народом России названы чамалалы

В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
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Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
URA.Ru

В России назвали самый малочисленный народ

URA.Ru23:04
Life.ru

В России назвали самый малочисленный народ, который насчитывает 24 человека

Life.ru21:25
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на выборах президента страны на участке, который открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, передает корреспондент ТАСС.
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Аргументы и Факты05:33
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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.
News.ru7 августа в 10:56
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Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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