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Коммерсантъ

Самым малочисленным народом России названы чамалалы

В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
Life.ru

В России назвали самый малочисленный народ, который насчитывает 24 человека

Life.ru21:25
URA.Ru

В России назвали самый малочисленный народ

URA.Ru23:04
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

Полиция обезвредила взрывное устройство у офиса ОПЗЖ в Киеве

Киев, 9 августа 2020, 13:02 — REGNUM О взрывном устройстве, которое было заложено на парковке в нескольких метрах от входа в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве заявили 9 августа в пресс-службе политической силы.
REGNUM06:02
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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