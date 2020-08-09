Самым малочисленным народом в России названы чамалалы

Самым малочисленным народом России названы чамалалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Их всего 24 человека, сообщает РИА Новости. Чамалалов, или чамалинцев, относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.