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BFM.ru
BFM.ru

Самым малочисленным народом в России названы чамалалы

Самым малочисленным народом России названы чамалалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Их всего 24 человека, сообщает РИА Новости. Чамалалов, или чамалинцев, относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
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РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
URA.Ru

В России назвали самый малочисленный народ

URA.Ru23:04
Аргументы и Факты

Кто такие чамалалы?

Аргументы и Факты11:11
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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