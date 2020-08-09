Самым малочисленным народом в России названы чамалалы
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Самым малочисленным народом России названы чамалалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Их всего 24 человека, сообщает РИА Новости. Чамалалов, или чамалинцев, относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.В источнике
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Назван самый малочисленный народ России
Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
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