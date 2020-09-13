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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

В июле и августе автолюбители страны выбирали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio.В источнике
С чего всё началось
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio.
Автостатвчера в 01:00
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Тарантас Ньюс

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

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Какие подержанные машины лидируют по популярности в России?

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Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

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Ford Focus стал лидером по продажам на вторичном рынке

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РИА Новости22:15

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев
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ЕС оставил Германию наедине с «Северным потоком-2»

Решение по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, а не Евросоюз, который никогда не был в восторге от этого проекта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вести.Ru07:22
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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