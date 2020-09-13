Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus
В июле и августе автолюбители страны выбирали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio.В источнике
С чего всё началось
Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России
Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio.
Автостатвчера в 01:00
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