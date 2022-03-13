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Самым закредитованным российским регионом в 2022 году стала Калмыкия

Статистика показывает, что в 2021 году на фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок потребительское кредитование демонстрировало стремительный рост.
РИА Новости
Расчет уровня закредитованности населения в регионах, произведенный РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата, оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.
РИА Новости
По оценкам РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 63 тысячи рублей до 328 тысяч рублей.
РИА Новости
Низкая закредитованность населения в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов в регионе, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения.
ПРАЙМ

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Эксперты назвали с самые закредитованные регионы России в 2022 году
ИА Красная Весна18:14
Назван регион России с самой высокой закредитованностью населения
Профиль17:40
Самым закредитованным российским регионом в 2022 году стала Калмыкия
РИА Новости17:07
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