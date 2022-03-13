Расчет уровня закредитованности населения в регионах, произведенный РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата, оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.
Низкая закредитованность населения в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов в регионе, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения.
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы России и Украины без перерывов проводят переговоры в формате видеоконференции, а 14 марта состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов.