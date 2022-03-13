РИА НовостиСамым закредитованным российским регионом в 2022 году стала КалмыкияДля оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили пятый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения.РИА НовостиОбъем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка РФ, а зарплаты и количество экономически активного населения - на основе статистики Росстата.РИА НовостиОбъем задолженности по кредитам населения на 1 февраля 2022 года равнялся 24,7 триллиона рублей и за последние 12 месяцев вырос на 23,2% или на 4,7 триллиона рублей.РИА НовостиНизкая закредитованность населения в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов в регионе, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения.ПРАЙМЧитать далееСвернутьMagadanMedia.ruMagadanMedia.ruИА Красная ВеснаГазета.RuПрофильПодробнее о событииКалмыкия стала самым закредитованным регионом РоссииКавказский узел19:47Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСамым закредитованным российским регионом в 2022 году стала КалмыкияРИА Новости17:07Эксперты назвали с самые закредитованные регионы России в 2022 годуИА Красная Весна18:14Назван регион России с самой высокой закредитованностью населенияПрофиль17:40Названы самые закредитованные регионы в 2022 годуГазета.Ru19:04Показать ещёОценить5Поделиться