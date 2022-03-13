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Самым закредитованным российским регионом в 2022 году стала Калмыкия

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили пятый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения.
РИА Новости
Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка РФ, а зарплаты и количество экономически активного населения - на основе статистики Росстата.
РИА Новости
Объем задолженности по кредитам населения на 1 февраля 2022 года равнялся 24,7 триллиона рублей и за последние 12 месяцев вырос на 23,2% или на 4,7 триллиона рублей.
РИА Новости
Низкая закредитованность населения в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов в регионе, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения.
ПРАЙМ

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Калмыкия стала самым закредитованным регионом России
Кавказский узел19:47
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Самым закредитованным российским регионом в 2022 году стала Калмыкия
РИА Новости17:07
Эксперты назвали с самые закредитованные регионы России в 2022 году
ИА Красная Весна18:14
Назван регион России с самой высокой закредитованностью населения
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Названы самые закредитованные регионы в 2022 году
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