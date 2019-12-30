Экономика

Newvz.ruNewvz.ruСамыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации

Как отмечают финансисты, акции и облигации продемонстрировали один из лучших результатов за текущий экономический цикл (после последнего экономического кризиса 2008-го года), отмечают финансисты.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
РБКвчера в 06:00

Подробнее о событии

Какие вложения россиян оказались наиболее доходными в 2019 году?

BFM.ru02:41

Аналитики рассказали, на каких вложениях удалось заработать россиянам в 2019 году

Политика Сегоднявчера в 09:15

Российские облигации показали самую высокую рублевую доходность

Компаниявчера в 07:44

Самые доходные инвестиции уходящего года

ГЛАС.RUвчера в 08:41

Лучшие и худшие инвестиции 2019 года

ИА БанкИнформСервисвчера в 08:00

Самыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации

News.ruвчера в 09:13

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

РБКвчера в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия

Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Газета.Ru 02:37
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
RT на русском 01:35
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала поклонников снимком с дочерью возле новогодней елки

В Сети отметили, что малышка очень похожа на звездную маму. Известная певица Пелагея растит маленькую дочь.
Летидор вчера в 04:45
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру 03:00
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН 03:41
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области. В результате аварии пострадали семь человек.
Известия вчера в 13:58
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Наука

Мозг может ощущать прикосновение до момента фактического касания

Анализ снимков показал, что мозг использует похожие нервные механизмы, чтобы определять прикосновения к коже и к предметам, которые держит человек.
МедиаПоток вчера в 06:24
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Газета.Ru 29 декабря в 02:14
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Армия и оружие

Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе

В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
ИА Новороссия вчера в 13:59
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Allboxing.ru 29 декабря в 00:46
Наука

Названа смертельная опасность неправильного сна

Группа ученых из ряда британских университетов выявила связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

В Петербурге избили и ограбили артиста балета

Артист балета Петербургского государственного театра музыкальной комедии стал жертвой нападения в Невском районе.
Фонтанка.Ру 03:06
Культура

Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов

В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Городовой 29 декабря в 18:39
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное