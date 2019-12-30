Экономика
Newvz.ruСамыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации
Как отмечают финансисты, акции и облигации продемонстрировали один из лучших результатов за текущий экономический цикл (после последнего экономического кризиса 2008-го года), отмечают финансисты.
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Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.РБКвчера в 06:00
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Аналитики рассказали, на каких вложениях удалось заработать россиянам в 2019 году
Политика Сегоднявчера в 09:15
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«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
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Анализ снимков показал, что мозг использует похожие нервные механизмы, чтобы определять прикосновения к коже и к предметам, которые держит человек.
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Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
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Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
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Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
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Группа ученых из ряда британских университетов выявила связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких.
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В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
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С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
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