Экономика
Newvz.ruСамыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации
Как отмечают финансисты, акции и облигации продемонстрировали один из лучших результатов за текущий экономический цикл (после последнего экономического кризиса 2008-го года), отмечают финансисты.
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Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.РБКвчера в 06:00
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