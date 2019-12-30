Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.

с чего всё началось

Как отмечают финансисты, акции и облигации продемонстрировали один из лучших результатов за текущий экономический цикл (после последнего экономического кризиса 2008-го года), отмечают финансисты.

Самыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации

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