Российская газетаСамыми востребованными стали квартиры низкого качестваСамыми востребованными на рынке недвижимости в последние недели стали лоты низкого качества.Российская газетаВ период неопределенности весьма ликвидным становится низкокачественное жилье, рассказал директор Управления вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов.Российская газетаСегодня жилье низкого качества пользуется высоким спросом, поскольку более комфортную квартиру позволить себе могут далеко не все.Российская газетаСущественного роста стоимости жилья не предвидится, а долгий возврат средств не интересует инвесторов.DOMEX-НедвижимостьЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаРамблерФАНГазета.RuРусская ПланетаDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событииВ России вырос спрос на квартиры низкого качестваГлобалМСК.ру17:22Самыми востребованными стали квартиры низкого качестваРоссийская газетавчера в 18:00Самое цитируемоеРоссийская газета: самыми востребованными стали квартиры низкого качестваПРАЙМвчера в 03:29Квартиры низкого качества пользуются популярностью у покупателей в РоссииФАНвчера в 04:51Квартиры низкого качества стали самыми востребованными на рынке недвижимостиDOMEX-Недвижимостьвчера в 04:08Низкокачественные квартиры стали самыми популярными у россиянAllNW.ruвчера в 05:22Аренда элитного жилья в Москве дешевеетБанкироффвчера в 03:00Показать ещёОценить78Поделиться