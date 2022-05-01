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Самыми востребованными стали квартиры низкого качества

Самыми востребованными на рынке недвижимости в последние недели стали лоты низкого качества.
Российская газета
В период неопределенности весьма ликвидным становится низкокачественное жилье, рассказал директор Управления вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов.
Российская газета
Сегодня жилье низкого качества пользуется высоким спросом, поскольку более комфортную квартиру позволить себе могут далеко не все.
Российская газета
Существенного роста стоимости жилья не предвидится, а долгий возврат средств не интересует инвесторов.
DOMEX-Недвижимость

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В России вырос спрос на квартиры низкого качества
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Самыми востребованными стали квартиры низкого качества
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