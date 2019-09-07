Лига чемпионов
Российская газетаСамюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России. Последним клубом Это’О был "Катар", в составе которого камерунец в 18 матчах сумел забить шесть мячей.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Экономика
На ростовском заводе «Цимлянские вина» началась «новая жизнь»
Завод «Цимлянские вина» в Ростовской области, признанный в июне текущего года банкротом, возобновил производство.
REGNUM вчера в 10:29
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Политика
Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
В самое ближайшее время США могут прекратить оказывать помощь нелояльным им государствам.
Expert.ru 06:09
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в российских регионах
Эксперты сервиса HeadHunter составили список свежих вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей.
РИА Новости 07:24
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной, считает, что совершил ошибку в личной жизни.
RuNews24.ru 07:41
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российская газета 07:58
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Авто
Экс-дизайнер Infiniti Карим Хабиб переходит в Kia
Как выяснилось, Карим Хабиб займет пост главного дизайнера в компании Kia.
Tvoe-avto.com 05:36
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Самолёт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Аргументы недели 06:48
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Здоровье
Врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами
Молодой врач может рассчитывать на помощь в миллион рублей. Последний также имеет возможность в течение пяти лет получить жилье.
Мойка78 05:52
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Футбол
Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Профиль 02:29
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Армия и оружие
Источник: три российских Су-35 пролетели у границ Украины для перехвата зенитных ракет
Несколько часов назад социальные сети распространили информацию о том, что рядом с границами Украины были замечены три российских истребителя Су-35, которые могли осуществлять сопровождение и охрану российского правительственного борта, на борту которого находились пленные для обмена с украинской стороной.
Avia.pro 07:52
Армия и оружие
Ливийцы протестуют против вмешательства Парижа в гражданскую войну
На протяжении долгого времени в Ливии, где идет гражданская война, многие выражают недовольство из-за вмешательства США и Франции во внутренние дела страны.
iReactor 06:05