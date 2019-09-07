Лига чемпионов
Российская газетаСамюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Со сборной Камеруна стал олимпийским чемпионом и дважды завоевывал Кубок африканских наций. В 118 матчах за сборную он забил 56 голов. Четыре раза Это'О признавали лучшим футболистом Африки.
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