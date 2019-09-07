Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаСамюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Со сборной Камеруна стал олимпийским чемпионом и дважды завоевывал Кубок африканских наций. В 118 матчах за сборную он забил 56 голов. Четыре раза Это'О признавали лучшим футболистом Африки.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

38-летний Это’О принял решение завершить карьеру

Sport24.ruвчера в 18:06

Это’О объявил о завершении карьеры

Sports.ru01:46

Это`О завершил карьеру

Спорт-Экспресс02:14

Это’О объявил о завершении карьеры

Матч ТВ02:16

Самуэль Это’О завершил карьеру

Чемпионат02:38

Это’О завершает игровую карьеру

Soccer.ruвчера в 19:16

Это’О завершил игровую карьеру

Евро-футбол.ру03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:05, Вашингтон
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Аргументы недели вчера в 13:49
Музыка

«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде

В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Происшествия

Памфилова рассказала о травмах после нападения

Интерфакс вчера в 10:17
Политика

Автобусы с украинскими заключенными прибыли во «Внуково»

Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехала на аэродром «Внуково» в Москве.
BFM.ru 02:36
Футбол

«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в матче ФНЛ

"СКА-Хабаровск" одержал победу над курским "Авангардом" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 03:31
Политика

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика

Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Здоровье

Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика

Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы

По мнению политолога, глава Белого дома США Дональд Трамп подарил современной Европе истинную политическую независимость.
iReactor 01:01
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика

Глава МИД Швеции объявила об уходе в отставку

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём объявила о своём уходе в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
RT на русском вчера в 10:43
Политика

Киев вычеркнул из списка на обмен гражданина России Гаджиева — адвокат

Позднее Рыбин сообщил, что, по неподтвержденным данным, Гаджиев был вычеркнут из списков на обмен украинской стороной.
REGNUM вчера в 13:33
Происшествия

Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой

Появившуюся в соцсетях информацию о новых взрывах в военной части под Красноярском подтверждают и в региональном МЧС.
НДН.инфо 04:39
Происшествия

Родственники осужденных ИК Екатеринбурга заявили о бунте заключенных

ТагилСити.ру 02:31
Общество

Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Хоккей

Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Руководство хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача.
Вести.Ru 03:51
Политика

В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
RT на русском 02:24
Армия и оружие

В ВВО состоялась масштабная проверка подразделений антитеррора

При проведении тренировок для создания максимально реалистичной обстановки, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, шашек белого и оранжевого дыма, сообщает пресс-служба ВВО.
Амур.инфо 04:26
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru вчера в 19:01
Политика

Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах, умер после продолжительной болезни.
ТАСС 04:43
Политика

Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»

ФАН 05 сентября в 11:06
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru вчера в 11:06
Общество

В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей

В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020

В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию.
ТК Звезда вчера в 16:37
Общество

В Южной Корее из-за тайфуна «Линлин» умерла пожилая женщина

Один человек погиб из-за обрушившегося в субботу на Республику Корея тайфуна "Линлин". Об этом сообщили южнокорейские спасательные службы.
ТАСС 03:31
Происшествия

Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Экономика

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». В сезоне 2019/2020 выступает в первенстве ПФЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное