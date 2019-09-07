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Российская газетаРоссийская газетаСамюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России. Последним клубом Это’О был "Катар", в составе которого камерунец в 18 матчах сумел забить шесть мячей.
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38-летний Это’О принял решение завершить карьеру

Sport24.ruвчера в 18:06

Это`О завершил карьеру

Спорт-Экспресс02:14

Это’О объявил о завершении карьеры

Матч ТВ02:16

Это’О объявил о завершении карьеры

Sports.ru01:46

Самуэль Это’О завершил карьеру

Чемпионат02:38

Это’О завершает игровую карьеру

Soccer.ruвчера в 19:16

Это’О завершил игровую карьеру

Евро-футбол.ру03:21
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